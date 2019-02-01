Директора управляющей компании наказали за двойные начисления в квитанциях

Одна из управляющих компаний Курска включила в квитанции за сентябрь-октябрь 2018 года оплату коммунальной услуги за обращение с твердыми коммунальными отходами. Городская прокуратура установила, что такие начисления необоснованы.

Оказание этой коммунальной услуги и начисление за неё платы производилось непосредственно исполнителем услуги - АО «Спецавтобаза по уборке Курска».

Таким образом, жильцы двух многоквартирных домов заплатили за вывоз мусора дважды.

На основании постановления прокурора города Курска мировой судья привлёк директора управляющей компании к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 тыс. руб.

Нарушения, связанные с неправильным начислением платы за содержание жилого помещения, устранены в ходе проверки.