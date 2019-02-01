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    В Курске прокуратура добивается сноса гаражей вблизи «Крутого Лога»

    Сегодня, 16:16
    В Курске прокуратура добивается сноса гаражей вблизи «Крутого Лога»
    Прокуратура Центрального округа Курска озаботилась загрязнением урочища «Крутой Лог». Урочище - особо охраняемая природная территория, памятник природы регионального значения. А  самовольно установленные гаражи вдоль гриницы урочища являются основным источником загрязнения особо охраняемой природной территории. в ходе проверки выяснилось, что мер к демонтажу гаражей уполномоченным органом не принято.
    Прокуратура внесла в городскую администрацию представление, в котором потребовала принять меры к сносу злополучных гаражей, а также рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.
    Результаты рассмотрения акта реагирования находятся на контроле прокуратуры.

     

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