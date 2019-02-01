В Курске прокуратура добивается сноса гаражей вблизи «Крутого Лога»

Прокуратура Центрального округа Курска озаботилась загрязнением урочища «Крутой Лог». Урочище - особо охраняемая природная территория, памятник природы регионального значения. А самовольно установленные гаражи вдоль гриницы урочища являются основным источником загрязнения особо охраняемой природной территории. в ходе проверки выяснилось, что мер к демонтажу гаражей уполномоченным органом не принято.

Прокуратура внесла в городскую администрацию представление, в котором потребовала принять меры к сносу злополучных гаражей, а также рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Результаты рассмотрения акта реагирования находятся на контроле прокуратуры.