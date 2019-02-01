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    Осторожно! Гололёд!

    Вчера, 17:07
    Осторожно! Гололёд!
    После недолгой оттепели в Курской области значительно похолодает. Курские спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в регионе. По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории области в ближайшие сутки ожидается  переменная облачность. Осадков не прогнозируют. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура: по области ночью 5- 10º мороза, в низких местах до 15º, днем от 0-5º мороза.
    Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима, - напоминают в МЧС.

     

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