Осторожно! Гололёд!

После недолгой оттепели в Курской области значительно похолодает. Курские спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в регионе. По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории области в ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируют. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура: по области ночью 5- 10º мороза, в низких местах до 15º, днем от 0-5º мороза.

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима, - напоминают в МЧС.