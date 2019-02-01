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    Кому положены субсидии по оплате ЖКУ

    Вчера, 17:35
    Кому положены субсидии по оплате ЖКУ
    Ситуация с январскими платежами от курского филиала ПАО «Квадра» неприятно удивила жителей областного центра. Вместе с тем, рост платы за коммунальные услуги может быть поводом для обращения за получением адресной меры социальной поддержки - субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

    Как рассказали в комитете социального обеспечения, по общему правилу, на неё могут претендовать те семьи, у кого платежи за жилищно-коммунальные услуги составляют более 22% от совокупного дохода семьи. Право на предоставление жилищной субсидии имеют граждане Российской Федерации, являющиеся пользователями жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателями жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членами жилищного или жилищно-строительного кооператива и собственниками квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома. 

    Кроме того, учитывая увеличение платы за ЖКУ в зимний период и интересы населения, в конце декабря утверждены областные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на отопительный и межотопительный периоды, - отметили в областной администрации. Эти стандарты используются при определении размера субсидии с 1 января 2019 года. 

    Средний размер субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в январе этого года составил 2 304,6 руб. 
    Проверить своё право на получение субсидии и ознакомиться с порядком её предоставления, можно в отделениях МФЦ по месту жительства.

     

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