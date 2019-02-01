В Курске открыли новый ФОК

В Курске открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. На улице Косухина будут тренироваться воспитанники школы бокса, которых уже более 400 человек. Кроме того, ФОК приспособлен для игровых видов спорта, легкой атлетики, художественной гимнастики, проведения соревнований различного уровня. На территории есть поле для мини-футбола с искусственным покрытием и легкоатлетические дорожки, многофункциональная игровая площадка.

На возведение этого объекта было выделено около 100 млн рублей. И это далеко не последний объект такого масштаба, который появится в регионе, благодаря поддержке из федерального бюджета. Будут возводиться новые сооружения, а существующая спортивная инфраструктура – реконструироваться и модернизироваться. Это станет стимулом для развития, как массовых видов спорта, так и спорта высших достижений, - подчеркнули в администрации.

В ходе мероприятия врио губернатора Курской области вручил удостоверение «Мастер спорта международного класса» чемпионке Европы, призеру Чемпионата Мира и России по спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «фехтование» Анне Гладилиной.

В новом ФОКе уже стартовало городское Первенство по боксу, посвящённое памяти мастера спорта СССР, тренера Алексея Щитикова.