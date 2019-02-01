На курянина упала ледяная глыба

Теперь в Курске есть пострадавшие от падения льда не только среди автомобилей, но и среди людей. На улице Горького,50 ледяная глыба соскользнула с крыши дома и упала на фотографа. Мужчина, к счастью, успел в последний момент убрать голову. Правую руку уберечь не удалось – фотограф получил сильный ушиб плеча. Медикам пришлось даже провести небольшую операцию, из гематомы они извлекли кровь. (аж мурашки, жуть) Теперь пострадавшему каждый день, (а случилось это ещё на выходных) делают перевязки. Как отмечает пострадавший, «рука в локте практически не сгибается, не могу сам одеться и раздеться», - пишут «Городские известия».

Любопытно, что руководитель ТСЖ, к которому относится дом, неуборку снега и льда с крыши объясняет неким заключением экспертизы, запрещающей выход на эту самую крышу, и невозможностью подъезда вышки.

«Просьба для пешеходов идти по другой стороне. У нас крыша непредсказуемая. В своё время пострадали 2 автомобиля, мы выплачивали деньги. У нас есть вывески, что опасная зона. Глыбы летят по траектории непонятно куда», – говорит председатель ТСЖ. По её словам, крыша не предназначена для наших погодных условий.

ФОТО - газета "Курские известия"