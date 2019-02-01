Курск отмечает 76-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Сегодня в Курске особая дата. Ко дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков приурочен ряд мероприятий. Пройдут митинги и возложения венков и цветов, экскурсии по памятным местам, музейным экспозициям, «уроки мужества», часы краеведения, торжественные линейки, встречи с участниками Великой Отечественной войны, выставки, концерты, квесты, спортивные состязания, кинопоказы, конкурсы плакатов и баннеров. В 9 утра на Красной площади состоится возложение цветов и венков к стеле «Героям-курянам»; в Железнодорожном округе – возложение венков, цветов к воинскому захоронению в Горелом лесу. В 10 часов возложения венков и цветов состоятся на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны.





Программа мероприятий:

8-10 февраля

Оздоровительный центр имени Терешковой в Мокве – фестиваль работающей молодежи «Юность».





8 февраля

9.00, Красная площадь – возложение цветов и венков к стеле «Героям-курянам»; в Железнодорожном округе – возложение венков, цветов к воинскому захоронению в Горелом лесу.

В 10 часов, Мемориал павших в годы Великой Отечественной войны – возложения венков и цветов.

В 10.30, Детский парк, – военно-спортивная игра «Быстрее! Выше! Сильнее!».

В 11.00, ЦД «Мир» (улица Станционная, 14) – программа «Ты мне дорог, мой край, устоявший от гроз»; ЦД «Родина» (улица Менделеева, 31) – акция «Наше мужество» и благотворительный кинопоказ фильма «Два бойца»; ЦД «Спутник» (Магистральный проезд, 13д) – программа «В жарком пламени грозной войны».

В 12.00, школа №31 имени Ломакина (улица Школьная, 3б) – военно-спортивный праздник «Неугасима память поколений»; ЦД «Ассоль» (улица Малышева, 2/23а) – программа «И помнят люди тот февраль».

Благотворительный кинопоказ фильма «Иван Макарович».

В 12.30, ЦД «Сказка» (проспект Дружбы, 18) – тематическая программа; на улицах города – патриотическая акция «Георгиевская ленточка».

В 13 часов, парк Солянка – военно-спортивная эстафета «Снежный десант»; школа №37» (улица Каширцева, 54) – окружная программа «Мы Родину не подведем»; ЦНТ «Русь» (проспект Дружбы, 8) – тематическая программа.

В 13.30, ЦД «Спутник» – благотворительный кинопоказ фильма «Звезда».





9 февраля

Улицы города – спортивно-краеведческий квест «Курск – наш город».

В 10 часов, каток на улице Союзной, 26, – встреча по хоккею среди любительских хоккейных команд.

n 9-10 февраля

Шахматный клуб (улица Гайдара,14), – блиц-турнир по шахматам.

n В 11.00, ФОК №1 (улица 50 лет Октября, 94, корпус 7) – соревнования по футболу среди мужчин.





9 февраля

11.30, поселок Моква – открытие акции «Лыжня России».

12-15,20, 27 февраля

В школах города – ХVI городской гражданско-патриотический фестиваль-конкурс «Я люблю тебя, Россия!».





9 февраля

В 12.00, Центр детского творчества (проезд Сергеева, 18) – 3-й этап маршрутной игры «Овеянный славой мой город родной» (в форме игры «Что? Где? Когда?»).



