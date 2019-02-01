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    Курск отмечает 76-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

    Сегодня, 08:13
    Курск отмечает 76-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
    Сегодня в Курске особая дата. Ко дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков приурочен ряд мероприятий. Пройдут митинги и возложения венков и цветов, экскурсии по памятным местам, музейным экспозициям, «уроки мужества», часы краеведения, торжественные линейки, встречи с участниками Великой Отечественной войны, выставки, концерты, квесты, спортивные состязания, кинопоказы, конкурсы плакатов и баннеров. В 9 утра на  Красной площади состоится возложение цветов и венков к стеле «Героям-курянам»; в Железнодорожном округе – возложение венков, цветов  к воинскому захоронению  в Горелом лесу. В 10 часов возложения венков и цветов состоятся на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны.  

    Программа мероприятий:
    8-10 февраля
    Оздоровительный центр имени Терешковой в Мокве – фестиваль работающей молодежи «Юность».

    8 февраля
    9.00, Красная площадь – возложение цветов и венков к стеле «Героям-курянам»; в Железнодорожном округе – возложение венков, цветов  к воинскому захоронению  в Горелом лесу. 
    В 10 часов, Мемориал павших в годы Великой Отечественной войны – возложения венков и цветов.
    В 10.30, Детский парк, – военно-спортивная игра «Быстрее! Выше! Сильнее!».
    В 11.00, ЦД «Мир» (улица Станционная, 14) – программа «Ты мне дорог, мой край, устоявший от гроз»; ЦД «Родина» (улица Менделеева, 31) – акция «Наше мужество» и благотворительный кинопоказ фильма «Два бойца»; ЦД «Спутник» (Магистральный проезд, 13д) – программа «В жарком пламени грозной войны».
    В 12.00, школа №31 имени Ломакина (улица Школьная, 3б) – военно-спортивный праздник «Неугасима память поколений»; ЦД «Ассоль» (улица Малышева, 2/23а) – программа «И помнят люди тот февраль».
    Благотворительный кинопоказ фильма «Иван Макарович».
    В 12.30, ЦД «Сказка» (проспект Дружбы, 18) – тематическая программа; на улицах города – патриотическая акция «Георгиевская ленточка».
    В 13 часов, парк Солянка – военно-спортивная эстафета «Снежный десант»; школа  №37» (улица Каширцева, 54) – окружная программа «Мы Родину не подведем»; ЦНТ «Русь»  (проспект Дружбы, 8) – тематическая программа.
    В 13.30, ЦД «Спутник» – благотворительный кинопоказ фильма «Звезда».

    9 февраля
    Улицы города – спортивно-краеведческий квест «Курск – наш город».
    В 10 часов, каток на улице Союзной, 26, – встреча по хоккею среди любительских хоккейных команд.
    n 9-10 февраля
    Шахматный клуб (улица Гайдара,14), – блиц-турнир по шахматам.
    n В 11.00, ФОК №1 (улица 50 лет Октября, 94, корпус 7) – соревнования по футболу среди мужчин.

    9 февраля
    11.30, поселок Моква – открытие акции «Лыжня России».
    12-15,20, 27 февраля
    В школах города – ХVI городской   гражданско-патриотический фестиваль-конкурс «Я люблю тебя, Россия!».

    9 февраля
    В 12.00, Центр детского творчества (проезд Сергеева, 18) – 3-й этап маршрутной игры «Овеянный славой мой город родной» (в форме игры «Что? Где? Когда?»).

     

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