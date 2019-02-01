Курский «Авангард» стартует в Кубке ФНЛ

Сегодня на Кипре в городе Пафос стартует Кубок Футбольной национальной лиги-2019. Всего будет 16 участников, впервые в этом турнире выступит курский «Авангард». На сбор Игорь Беляев взял 23 футболистов. Выступать «Авангард» будет в группе «D». Соперниками курян станут эстонская «Левадия», воронежский «Факел», и столичный «Спартак-2».

В группе «А» выступят: "Муром" (Владимирская область), "Пюник" (Армения, Ереван), "Мордовия" (Саранск), "Ротор" (Волгоград).

В группе «В»: "Чертаново" (Московская область), "Рига" (Латвия), "Шинник" (Ярославль), "Тюмень" (Тюмень).

В группе «С»: "Краснодар-2" (Краснодар), "Урал" (Екатеринбург), "Химки" (Московская область), "Тамбов" (Тамбов).

Сегодня пройдут по две игры в группах А и В. «Авангард» первый матч проведёт завтра, 9 февраля с эстонцами.

На первом этапе Кубка 16 команд в 4 группах сыграют по круговой системе. Победители групп составят пары полуфиналистов, команды, занявшие 2-е, 3-е и 4-е места, проведут стыковые матчи между собой, а затем распределят места с 5-го по 16-е. Каждая команда-участница проведёт в рамках кубка по пять матчей.