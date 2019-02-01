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    В центре Курска на переходе сбит пешеход

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    В центре Курска на переходе сбит пешеход
    В четверг, 7 февраля в центре Курска на переходе сбили человека. Как рассказал старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Александр Мальцев, авария произошла вечером, примерно в 21.15 возле д.№14 по ул. Ватутина. На перекрестке улиц Ватутина и Радищева 24-летний водитель за рулём «Лады Приоры», двигаясь по ул. Радищева со стороны ул. Садовой в сторону ул. Ватутина, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП 26-летний пострадавший был госпитализирован в больницу. У него диагностирован закрытый перелом левого бедра. Проведённая экспертиза показала, что водитель был трезв.

     

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