В Курске разыскивают водителя, сбившего на парковке пешехода. В четверг, 7 февраля примерно в 20.47 возле д.№22 по пр. Дружбы неустановленный водитель, управляя автомобилем Деу, осуществляя движение задним ходом по парковке, по предварительным данным, столкнулся с припаркованным автомобилем Деу, рядом с которым находился 33-летний мужчина. В результате аварии курянин получил травмы. Водитель с места ДТП скрылся.

Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02, или в группу по розыску ГИБДД, по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса, 101, телефон: 36-70-65.