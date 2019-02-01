поиск по сайту
 

    В Железногорске 81-летняя пенсионерка, переходя дорогу угодила под колёса «Восьмёрки»

    Сегодня, 11:02
    В Железногорске 81-летняя пенсионерка, переходя дорогу угодила под колёса «Восьмёрки»
    В четверг, 7 февраля в Железногорске под колёса автомобиля попала пожилая женщина. По данным регионального УМВД, авария случилась примерно в 11.20 возле д.№ 14 по ул. Димитрова  города горяков. 32-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2108, двигался со стороны ул. Мира в направлении ул. Энтузиастов. В это время пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобилист допустил наезд на женщину.  В результате ДТП 81-летняя пострадавшая получила травмы. Она обратилась в «Горбольницу №2» Железногорска.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама