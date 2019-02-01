В Железногорске 81-летняя пенсионерка, переходя дорогу угодила под колёса «Восьмёрки»
Сегодня, 11:02
В четверг, 7 февраля в Железногорске под колёса автомобиля попала пожилая женщина. По данным регионального УМВД, авария случилась примерно в 11.20 возле д.№ 14 по ул. Димитрова города горяков. 32-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2108, двигался со стороны ул. Мира в направлении ул. Энтузиастов. В это время пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобилист допустил наезд на женщину. В результате ДТП 81-летняя пострадавшая получила травмы. Она обратилась в «Горбольницу №2» Железногорска.