Сумму на ремонт памятника Ленину сократили в 10 раз

Сумму на ремонт памятника Ленину удалось сократить в 10 раз. Такое заявление сделал Роман Старовойт на своей странице во Вконтакте

«Постамент менять пока не будем - отремонтируем. Высвободившиеся средства предлагаю направить на важные социальные объекты», - отмечает врио губернатора.

Первое лицо области опубликовал видео ролик, на котором он стоит возле того самого памятника на Красной площади.

«По моему поручению специалисты изучили вопрос реконструкции памятника Ленину у Дома Советов, - говорит в ролике Старовойт. - Выяснилось, что постамент действительно требует капитального ремонта. Однако, материал, из которого он изготовлен, сейчас находится за границей и в связи с санкциями не может быть доставлен сюда в Курскую область. Поэтому принято согласованное решение сделать ремонт с использованием специальной мастики, которая не даст влаге поступать в фундамент памятника. Таким образом памятник сохранится, а средства, предусмотренные на его реконструкцию, можно будет направить на другие объекты. В результате сумма, потраченная на сохранение памятника составит гораздо меньше 1 миллиона рублей», - заключил врио губернатора.