Курские врачи осмотрят детей в посёлке Солнцево

В понедельник, 11 февраля выездная бригада врачей Областной детской клинической больницы посетит посёлок Солнцево Курской области. Доктора проведут диспансеризацию детей и подростков, находящихся в «Солнцевском межрайонном центре социальной помощи семье и детям». После этого узкие специалисты проведут прием детей в поликлинике центральной райбольницы.

В составе мобильной бригады, кроме педиатров, есть ортопед, эндокринолог, лор, детский гинеколог, уролог, хирург, гастроэнтеролог и другие специалисты. С собой у врачей будут аппараты УЗД, ЭКГ, а также лаборатория для проведения анализа крови.

Все консультации проводятся бесплатно. В случае необходимости, после осмотра дети будут направлены на консультацию в Курск.





Следующий выезд специалистов намечена на 21 февраля, передают местные СМИ. Медики посетят в Клюквинскую школу-интернат.