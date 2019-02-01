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    Курские врачи осмотрят детей в посёлке Солнцево

    Сегодня, 16:45
    Курские врачи осмотрят детей в посёлке Солнцево
    В понедельник, 11 февраля выездная бригада врачей Областной детской клинической больницы посетит посёлок Солнцево Курской области. Доктора проведут диспансеризацию детей и подростков, находящихся в «Солнцевском межрайонном центре социальной помощи семье и детям». После этого узкие специалисты проведут прием детей в поликлинике центральной райбольницы.
    В составе мобильной бригады, кроме педиатров, есть ортопед, эндокринолог, лор, детский гинеколог, уролог, хирург, гастроэнтеролог и другие специалисты. С собой у врачей будут аппараты УЗД, ЭКГ, а также лаборатория для проведения анализа крови.
    Все консультации проводятся бесплатно. В случае необходимости, после осмотра дети будут направлены на консультацию в Курск.

    Следующий выезд специалистов намечена на 21 февраля, передают местные СМИ. Медики посетят в Клюквинскую школу-интернат.

     

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