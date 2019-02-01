В Курчатове на пожаре погиб человек

Прошедшей ночью в Курчатове Курской области случился пожар, жертвой которого стал молодой мужчина.

По информации регионального МЧС, сообщение о загорании в квартире жилого дома на ул. Энергетиков поступило на номер «Службы спасения - 112» в 00:22 сегодня, 8 февраля. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники всех экстренных служб. В многоэтажном жилом доме горела двухкомнатная квартира площадью 15 кв. м. В 00:28 огнеборцы приступили к ликвидации загорания. Справиться с огнём удалось спустя пять минут. В результате пожара в комнате, площадью 15 кв. м., сгорел диван и вещи. Также погиб 38-летний мужчина, проживающий в квартире. По предварительным сведениям, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

В причинах трагедии разбираются специалисты. Одной из основных версий является неосторожное обращение с огнём. Предположительно, хозяин квартиры, засыпая, курил.