В Драмтеатре покажут кинокартину «Временные трудности»

В воскресенье, 10 февраля в 13.00 в Курском драмтеатре имени А.С. Пушкина в рамках проекта «Кино в театре» покажут психологическую драму «Временные трудности» 12+.





Сюжет основан на реальной истории о мальчике, у которого врожденная болезнь - ДЦП. Его отец выбирает свой личный способ поставить сына на ноги — относиться к нему как к здоровому человеку.

Одним из консультантов фильма стал Валентин Дикуль - руководитель медико-реабилитационного центра заболеваний опорно-двигательного аппарата. Этот центр приподготовке к работе посещал исполнитель главной роли Риналь Мухаметов.





В холле Драмтеатра за полчаса до сеанса зрители также увидят две экспозиции: выставку творческих работ детей с ограниченными возможностями здоровья из курской школы «Ступени» и выставка тактильных картин для слепых «Искусство наощупь» от художника-волонтера Анны Павелушкиной.