поиск по сайту
 

    В Драмтеатре покажут кинокартину «Временные трудности»

    Сегодня, 14:22
    В Драмтеатре покажут кинокартину «Временные трудности»
    В воскресенье, 10 февраля в 13.00 в Курском драмтеатре имени А.С. Пушкина в рамках проекта «Кино в театре» покажут психологическую драму «Временные трудности» 12+. 

    Сюжет основан на реальной истории о мальчике, у которого врожденная болезнь - ДЦП. Его отец выбирает свой личный способ поставить сына на ноги — относиться к нему как к здоровому человеку.
    Одним из консультантов фильма стал Валентин Дикуль - руководитель медико-реабилитационного центра заболеваний опорно-двигательного аппарата. Этот центр приподготовке к работе посещал исполнитель главной роли Риналь Мухаметов.  

    В холле Драмтеатра за полчаса до сеанса зрители также  увидят две экспозиции: выставку творческих работ детей с ограниченными возможностями здоровья из курской школы «Ступени» и выставка тактильных картин для слепых «Искусство наощупь» от художника-волонтера Анны Павелушкиной. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама