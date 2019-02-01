В Курскэнерго подвели итоги работы по технологическому присоединению за 2018 год

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению (ТП) потребителей к электрическим сетям за 2018 год.





В минувшем году в филиал поступило 2585 заявок на технологическое присоединение. Заключено 2303 договора, исполнено 2072 договора, обеспечено электроснабжение 489 предприятий и 1520 индивидуальных жилых строений. Общая мощность присоединенных к сетям энергопринимающих устройств составила 49,3 МВт.





В рамках исполнения договоров специалисты Курскэнерго построили 112,4 км воздушных линий электропередачи 0,4 – 10 кВ и 8,5 км кабельных линий электропередачи 0,4 – 10 кВ, установили 66 трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ суммарной мощностью 7152 кВА.





В число наиболее крупных заявителей, которым была оказана услуга технологического присоединения, вошли предприятия агропромышленного сектора: ООО «Агропромкомплектация-Курск» и дочерние общества ГК «Мираторг», ООО «Фатежская ягнятина», ООО «Пристенская зерновая компания» и ООО «Возрождение».





Помимо этого, Курскэнерго обеспечило технологическое присоединение ряда важных социальных объектов региона: пожарная часть в селе Беседино, детский сад на 140 мест в поселке городского типа Солнцево, физкультурно-оздоровительные комплексы в городе Рыльске и поселке Глушково.





Подать заявку на технологическое присоединение к сетям Курскэнерго можно, позвонив на бесплатную прямую линию энергетиков - 8-800-50-50-115. Также заявки принимаются в Центрах обслуживания потребителей филиала и пунктах по работе с потребителями, которые есть в каждом районе электрических сетей (РЭС) Курскэнерго.





На сайте МРСК Центра http://www.mrsk-1.ru/clients/fitting/ можно подать онлайн-заявку на ТП и другие виды услуг филиала, что позволяет значительно упростить процедуру и сократить количество очных визитов в клиентские офисы.