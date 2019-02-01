В субботу в Мокве пройдёт «Лыжня России -2019»

Уже завтра, 9 февраля стартует XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России -2019». Она является самым масштабным по количеству участников спортивным мероприятием в мире. В этом году более 1,5 млн человек в 73 регионах страны примут в нём участие.

В Курске забег по традиции пройдёт в урочище Моква, на базе оздоровительного лагеря им. Володи Дубинина.

Всего 14 возрастных категорий. Самые маленькие, дети до 10 лет, будут стартовать на 1 км. Более старшие – дети до 14 лет побегут 2 км. Основная возрастная группа, мужчины и женщины бегут 10 км, юниоры, юниорки и ветераны бегут 5 км.

Торжественное открытие в 11:30, сама гонка начнется в 12. В этом году на старт планируют выйти около 3-х тысяч курян.

Регистрация проходит на стадионе «Трудовые резервы». Получить свой билет на старт можно будет и в день проведения массовой гонки прямо на месте до 11 часов. С погодой организаторы обещают «договориться». По заверениям директора Курской спортшколы «Арена» Владимира Беседина, организаторы закупили специальное оборудование, которое будет разрыхлять верхний ледяной покров, ток что будут комфортные условия для спортсменов.

Победителей и призёров наградят кубками, медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта России и комитета по физической культуре и спорту Курской области. Отдельно отметят самого молодого и возрастного участников и спортивную семью.