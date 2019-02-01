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    Бывший завод КЗТЗ начали растаскивать на металлолом

    Сегодня, 14:59
    Бывший завод КЗТЗ начали растаскивать на металлолом
    Бывший завод КЗТЗ начали растаскивать на металлолом.  Вандалы вынесли несущую балку одного из строений. Пропажу балки длиной более 5,5 метров обнаружил сторож. Полицейские проверили ближайшие организации, принимающие лом металла. В одной из них и нашли похищенное. 
    На подозреваемых составили ориентировку, и достаточно быстро их нашли. Выяснилось, что они ранее в качестве рабочих принимали участие в демонтаже оборудования организации и были хорошо знакомы с расположением строений. Периодически злоумышленники появлялись на территории, собирая мелкий лом, а затем решились на более серьёзное ограбление.
    Возбуждено уголовное дело по статье «Кража совершённая группой лиц с охраняемой территории». Похитителям грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

     

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