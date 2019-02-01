Бывший завод КЗТЗ начали растаскивать на металлолом. Вандалы вынесли несущую балку одного из строений. Пропажу балки длиной более 5,5 метров обнаружил сторож. Полицейские проверили ближайшие организации, принимающие лом металла. В одной из них и нашли похищенное.

На подозреваемых составили ориентировку, и достаточно быстро их нашли. Выяснилось, что они ранее в качестве рабочих принимали участие в демонтаже оборудования организации и были хорошо знакомы с расположением строений. Периодически злоумышленники появлялись на территории, собирая мелкий лом, а затем решились на более серьёзное ограбление.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража совершённая группой лиц с охраняемой территории». Похитителям грозит лишение свободы на срок до 5 лет.