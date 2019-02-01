Телефонный мошенник из Новосибирска обокрал курских пенсионеров на полмиллиона

Следственное управление УМВД России по Курску направило в суд уголовное дело по факту серии телефонных мошенничеств в отношении пожилых курян.





Всем потерпевшим от 65 до 75 лет.

36-летний подозреваемый звонил на случайные номера, отыскивая среди пользователей граждан преклонного возраста. Во время разговора он изменял свой голос отслеживая реакцию собеседника. Как только на другом конце провода пользователь шёл на диалог, злоумышленник сообщал, что является их близким родственником, совершил преступление или стал виновником аварии.





Затем меняя голос, представлялся сотрудником правоохранительных органов и предлагал за денежное вознаграждение якобы решить вопрос о прекращении уголовного преследования. Всякий раз потерпевшие переводили на указанные банковские реквизиты суммы от 20 до 190 тысяч рублей. Общий ущерб составил почти 560 тысяч рублей. Часто потерпевшие после перевода денег понимали, что похожих родственников у них попросту нет. Полицейским удалось выяснить, что мошенник звонил из Новосибирской области. Там же его и арестовали.





Ранее мужчина уже был судим за аналогичные действия. Сейчас выясняются дополнительные эпизоды преступлений. На похищенные средства мошенник приобрёл дорогой автомобиль, на который, благодаря грамотным и своевременным действиям следователей, удалось наложить арест. Сумма от его реализации направят на возмещение ущерба потерпевшим.





Мошеннику грозит лишение свободы на срок до 5 лет.