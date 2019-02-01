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    В Курской области мужчина, чтобы уехать домой, украл запчасти

    Сегодня, 15:55
    В Курской области мужчина, чтобы уехать домой, украл запчасти
    Полицейские раскрыли кражу запчастей в Черемисиновском районе Курской области. Как сообщили в региональном УМВД, 26-летний житель другого региона осенью приехал в Курскую область на работу. Зарплату он успел потратить, а чтобы добраться до родного дома совершил кражу. По дороге, когда его собственная машина сломалась, он случайно заметил большегрузный автомобиль, принадлежащий местному жителю. Ночью молодой человек похитил полный набор колёс с чужой машины.  
    В день кражи он успел продать похищенное жителю Золотухинского района, убедив того, что распоряжается своим имуществом, в котором больше не нуждается. Ущерб составил более 30 тысяч рублей. Оперативникам за несколько дней удалось установить личность подозреваемого. Сейчас колёса изъяты у нового владельца, и после проведения следственных действий их вернут владельцу. Возбуждено уголовное дело.

     

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