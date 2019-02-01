В Курске стартует региональный этап бизнес-конкурса «Золотой Меркурий»

В Курске стартует региональный этап бизнес-конкурса России - «Золотой Меркурий». Курская торгово-промышленная палата уже принимвет заявки от курских предприятий на участие в региональном этапе конкурса на соискание Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2018 года. Участие – бесплатное, а результаты отбора зависят от таких показателей, как выручка, прибыль, налоговые платежи, количество работников организации-участника.

Заявки принимаются до 28 февраля. Подробную информацию, в том числе и о номинациях бизнес-конкурса, можно получить в Центре по развитию услуг Курской торгово-промышленной палаты: по электронной почте: ct@kcci.ru, ns@kcci.ru; по телефону (4712) 70-02-38.

«Золотой Меркурий» - это единственный в России, запатентованный в соответствии с законодательством и официально зарегистрированный конкурс предприятий российского бизнеса.