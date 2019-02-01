поиск по сайту
 

    В Курске стартует региональный этап бизнес-конкурса «Золотой Меркурий»

    Сегодня, 17:38
    В Курске стартует региональный этап бизнес-конкурса «Золотой Меркурий»
    В Курске стартует региональный этап бизнес-конкурса России - «Золотой Меркурий». Курская торгово-промышленная палата уже принимвет заявки от курских предприятий на участие в региональном этапе конкурса на соискание Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2018 года. Участие – бесплатное, а результаты отбора зависят от таких показателей, как выручка, прибыль, налоговые платежи, количество работников организации-участника. 
    Заявки принимаются до 28 февраля. Подробную информацию, в том числе и о номинациях бизнес-конкурса, можно получить в Центре по развитию услуг Курской торгово-промышленной палаты: по электронной почте: ct@kcci.ru, ns@kcci.ru; по телефону (4712) 70-02-38. 
    «Золотой Меркурий» - это единственный в России, запатентованный в соответствии с законодательством и официально зарегистрированный конкурс предприятий российского бизнеса. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама