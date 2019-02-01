Крабов могут продать с молотка

Чиновники из Росрыболовства и представители рыбодобывающей промышленности зашли в тупик в ходе обсуждения законопроекта о замене 50% исторических квот на вылов краба инвестиционными аукционами. Глава федерального ведомства Илья Шестаков отказывается слышать аргументы промышленников, заявляющих об угрожающих последствиях принятия документа, пишет «Независимая газета».

«Давайте не называть сегодняшнюю встречу обсуждением законопроекта, это не так. Нам несколько месяцев говорили, что законопроекта нет, обсуждать нечего. Оказывается, он давно был», - заявил на встрече в офисе Росрыболовства исполнительный директор АО «Архангельский траловый флот» Сергей Несветов.

Продвижение документа, который не устраивает промышленников, лоббирует глава Росрыболовства Илья Шестаков. Своим оппонентам он дал понять, что законопроект согласован с федеральными властями, и его принятие - дело времени. "Вы мне будете говорить, что я могу, а что – нет?» – на логичные вопросы чиновник Шестаков реагировал нервно, но от своей позиции отступать был не намерен.

Представителей рыбодобывающей промышленности в таком виде опубликованный в Интернете законопроект не устраивает. В его разработке не принимали участия ни представители отрасли, ни регионы, которые пострадают больше всего. Сейчас рыбодобывающие предприятия, использующие квоту, приносят бюджету субъекта сотни миллионов рублей. После введения практики аукционов эти деньги уйдут. «Это социально значимый законопроект, он затрагивает приморские субъекты, его надо направлять в регионы для обсуждения, – говорит председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. – По нашим предварительным расчетам, регион (Мурманская область. - Примеч. ред.) потеряет порядка 600 млн руб. Потери коснутся Камчатки, Сахалина и других регионов». По мнению промышленников, законопроект обязательно нужно отправить на рассмотрение в регионы, это конституционное право.

Рыбацкая общественность также выступает против принятия законопроекта в таком виде. «Мы видим полное пренебрежение мнением, закрепленным на Съезде рыбаков, – отмечают представители Камчатского края. – Недопустимо после этого принимать кулуарные решения».

«Нужно согласовать законопроект с региональными властями. Пообщаться с экипажами. Обсудить в общественных объединениях. А сейчас это выглядит как неуважение», – так отозвался о попытке Шестакова принудить промышленников принять законопроект Сергей Несветов.