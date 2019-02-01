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    В Обояни администрация школы собирала деньги на то, что уже оплатило государство

    Вчера, 12:38
    В Обояни администрация школы собирала деньги на то, что уже оплатило государство
    Прокуратура Обоянского района выяснила, что администрация одной из местных школ устроила поборы с родителей. Деньги собирались на цели, финансирование которых осуществляется за счёт средств муниципального бюджета.
    Как выяснилось, в декабре прошлого года работники школы собрали деньги с родителей учеников на покупку искусственной новогодней ёлки. При этом безвозмездно переданную школе ель, стоимостью более 9 тыс. руб., на баланс учреждения не поставили.
    А уже в феврале этого года администрация этой же школы начала собирать деньги для замены дверей в классах. 
    Это нарушило требования действующего законодательства, поскольку денежные средства собирались на цели, финансирование которых осуществляется за счёт средств муниципального бюджета, - отметили в областной прокуратуре.
    Прокурор Обоянского района внёс директору школы представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения и рассмотреть вопрос о привлечении допустивших их лиц к установленной законом ответственности.
    Результаты рассмотрения акта реагирования находятся на контроле прокуратуры.

     

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