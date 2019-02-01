В Обояни администрация школы собирала деньги на то, что уже оплатило государство

Прокуратура Обоянского района выяснила, что администрация одной из местных школ устроила поборы с родителей. Деньги собирались на цели, финансирование которых осуществляется за счёт средств муниципального бюджета.

Как выяснилось, в декабре прошлого года работники школы собрали деньги с родителей учеников на покупку искусственной новогодней ёлки. При этом безвозмездно переданную школе ель, стоимостью более 9 тыс. руб., на баланс учреждения не поставили.

А уже в феврале этого года администрация этой же школы начала собирать деньги для замены дверей в классах.

Это нарушило требования действующего законодательства, поскольку денежные средства собирались на цели, финансирование которых осуществляется за счёт средств муниципального бюджета, - отметили в областной прокуратуре.

Прокурор Обоянского района внёс директору школы представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения и рассмотреть вопрос о привлечении допустивших их лиц к установленной законом ответственности.

Результаты рассмотрения акта реагирования находятся на контроле прокуратуры.