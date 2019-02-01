поиск по сайту
 

    Курский чиновник грозился взорвать больницу за отказ принять его мать

    Вчера, 12:49
    Курский чиновник грозился взорвать больницу за отказ принять его мать
    Чиновник из Курска обещал взорвать больницу, если врачи не примут его маму. Самое интересное — это сработало.
    Ларисе Анатольевне 69 лет, она живёт в городке Щигры. Утром отправилась к врачу, жаловалась на острую инфекцию, но врач не принял — сказал приходить вечером. Лариса Анатольевна немедленно пожаловалась любимому сыну Алексею Гончарову, начальнику коммунального хозяйства округа. Сын проанализировал ситуацию и решил задействовать свой админресурс — позвонил в дежурную часть больницы и сказал, что взорвёт здание, если его маму не примут.
    В итоге и к маме, и к любящему сыну приехали люди в масках. На Алексея завели дело, а вот Ларису Анатольевну после допроса отвезли в больницу, где врач принял её с максимальной вежливостью и вниманием.
    На Алексея завели уголовное дело по статье 277 УК РФ. Ему грозит до 20 лет колонии. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование дела продолжается.
    В самой Щигровской ЦРБ, которую пациентке и ее сыну пришлось "брать штурмом", от всяких комментариев отказываются, передаёт КП. Якобы главврача на момент ЧП не было на рабочем месте.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама