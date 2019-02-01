Курский чиновник грозился взорвать больницу за отказ принять его мать

Чиновник из Курска обещал взорвать больницу, если врачи не примут его маму. Самое интересное — это сработало.

Ларисе Анатольевне 69 лет, она живёт в городке Щигры. Утром отправилась к врачу, жаловалась на острую инфекцию, но врач не принял — сказал приходить вечером. Лариса Анатольевна немедленно пожаловалась любимому сыну Алексею Гончарову, начальнику коммунального хозяйства округа. Сын проанализировал ситуацию и решил задействовать свой админресурс — позвонил в дежурную часть больницы и сказал, что взорвёт здание, если его маму не примут.

В итоге и к маме, и к любящему сыну приехали люди в масках. На Алексея завели дело, а вот Ларису Анатольевну после допроса отвезли в больницу, где врач принял её с максимальной вежливостью и вниманием.

На Алексея завели уголовное дело по статье 277 УК РФ. Ему грозит до 20 лет колонии. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование дела продолжается.

В самой Щигровской ЦРБ, которую пациентке и ее сыну пришлось "брать штурмом", от всяких комментариев отказываются, передаёт КП. Якобы главврача на момент ЧП не было на рабочем месте.