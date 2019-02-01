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    Курские организации задолжали своим работникам 49 миллионов

    Вчера, 14:23
    Курские организации задолжали своим работникам 49 миллионов
    Одно из курских предприятий не выплатило 18 своим работникам зарплату. Общая сумма задолженности составила 660 тыс. руб. Как показала проверка, денежные средства расходовались на погашение кредитов, аренду автомобилей, обслуживание и ремонт техники. Такие данные приводит прокуратура Курской области, подводя итоги надзора за исполнением трудового законодательства в 2018 году. 
    Также часто руководители предприятий скрывали от органов статистики сведения о задолженности по заработной плате. По постановлениям прокуроров пять таких работодателей привлечены к административной ответственности, а необходимые сведения предоставлены в Курскстат. Нарушения устранены. Четыре организации заключили трудовые договоры с работниками после вмешательства прокуратуры. Всего же по материалам прокурорских проверок возбуждено 12 уголовных дел по статье 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат). Погашен долг по оплате труда в сумме более 49 млн. руб. 

     

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