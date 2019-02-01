Школу №28 Курска закрыли на карантин из-за гриппа

С начала сезона в Курской области более 7,5 тыс. курян заболели ОРВИ и гриппом. В трех школах региона из-за отсутствия на уроках более 20% детей были отменены занятия. С предупредительной целью учебный процесс приостановлен также в 19 классах в 8 школах Курской области и 4 группах в двух детских садах. Полностью на карантин закрыта только школа №28 города Курска. Об этом рассказали на пресс-конференции представителей комитета здравоохранения и регионального управления Роспотребнадзора.





— В настоящее время тяжелых случаев гриппа и вирусных инфекций у нас не наблюдается. Инфекционная больница полностью готова к приему пациентов, там развернуто 50 коек. В районных больницах также дополнительно создано по 5-10 коек для заболевших гриппом, - рассказал заместитель начальника управления комитета здравоохранения Евгений Гориводский.





Начальник отдела эпидемического надзора Управления Роспотребнадзора по Курской области Михаил Бернштейн отметил, что лучшей защитой от гриппа является иммунизация. Но сейчас прививаться уже поздно. Остаётся соблюдать меры личной профилактики: закаляться, соблюдать режим труда и отдыха, стараться больше бывать на свежем воздухе, но при этом не переохлаждаться, чаще мыть руки и есть фрукты.