Курянину грозит уголовное дело за драку с приятелем
Вчера, 16:14
Сотрудниками патрульно-постовой службы в Курске задержали мужчину, который избил своего знакомого. В полицию обратились случайные свидетели конфликта в микрорайоне КЗТЗ. На улице двое мужчин во время выяснения отношений перешли к драке, после чего, один из них скрылся. Прибывший на место наружный наряд опросил потерпевшего и, выяснив приметы обидчика и возможное направление его движение, уже в течение часа остановил похожего под описание мужчину. Тот сознался в содеянном. Пострадавшего пришлосьгоспитализировать. После проведение доследственных действий будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.