Курские рукопашники поборются за право представлять ЦФО на Первенстве России

В Курске состоится первенство ЦФО по рукопашному бою. Соревнования пройдут среди юношей и девушек (12-17 лет), юниоров и юниорок (18-21 год). Ожидается порядка 500 участников из 17 регионов ЦФО. Курскую область представят около 200 спортсменов из 23 клубов и спортивных школ. Торжественное открытие состоится 15 февраля в 18.30 в ТЦ "МегаГРИНН".

Лучшие спортсмены поборются за право представлять ЦФО на Первенстве России, которое пройдёт в Волгограде в марте этого года.