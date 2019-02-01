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    Курские рукопашники поборются за право представлять ЦФО на Первенстве России

    Вчера, 16:46
    Курские рукопашники поборются за право представлять ЦФО на Первенстве России
    В Курске состоится первенство ЦФО по рукопашному бою. Соревнования пройдут среди юношей и девушек (12-17 лет), юниоров и юниорок (18-21 год). Ожидается порядка 500 участников из 17 регионов ЦФО. Курскую область представят около 200 спортсменов из 23 клубов и спортивных школ. Торжественное открытие состоится 15 февраля в 18.30 в ТЦ "МегаГРИНН". 
    Лучшие спортсмены поборются за право представлять ЦФО на Первенстве России, которое пройдёт в Волгограде в марте этого года.

     

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