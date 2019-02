В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» в гостях у Алексея Иванова Юрий Маштаков и его Retrowave mix vol.3.









Knight Sabers - The Day I Met You

Oliver - Mechanical

Tokyo Rose - End Game

Mosaik - The Echoes Of Us

Highway Superstar - Prism Break

MALO - Old Soul

Party Ghost - Phantom

Москва-Кассиопея - Odyssey Pt. I

The Louder The Better - Pleasure

MYRONE - The Pump Master

Ninja Cyborg - The Metal Gear (feat. Onan)

Triplight - Into the Night (feat. Adam Beaumont)

Ogre - Fugue

Robert Parker - Flashback

Sunglasses Kid - JUST ANOTHER DAY feat. I Am Harlequin

Hot Hot Hawk - Cyrax

FM Attack - Yesterday

Rulmyno - Neon Jungle

W O L F C L U B - The Sun Lasts Forever

Arwelone - Callisto

Danger - 22_01

Dead Astronauts - Weathered Wolves

Gunship - The Video Game Champion

At 1980 - Northern

Sung - Ignition

Lazerhawk - Shoulder Of Orion

Miami Nights 1984 - On The Run

Wice - In Orbit

Весна опять - Прогулка по кольцам Сатурна