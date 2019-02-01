Ловить бродячих собак в Курске вновь будет «Экосервис»

11 февраля комитет ЖКХ Курска провёл электронный аукцион по определению подрядной организации на отлов и содержание безнадзорных животных в 2019 году, сообщает управление информации и печати города Курска. Сейчас сумма субвенций из областного бюджета на эти цели составляет 1 млн. 600 тыс. рублей.

Победителем конкурса стала белгородская специализированная организация ООО «ЭкоСервис», уже осуществлявшая отлов бродячих собак в Курске в прошлом году. Сейчас решаются организационные вопросы, после чего организация приступит к исполнению обязанностей. Безнадзорные животные подлежат отлову, транспортировке в пункт передержки, который находится в д. Чаплыгино и последующей стерилизации.

Заявки на отлов бродячих животных можно оставлять в городском комитете ЖКХ по телефону: 52-15-88.