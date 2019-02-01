Сезон дачно-огородных перевозок начнётся 13 апреля

Сезон дачно-огородных перевозок начнется 13 апреля и продлится до 13 октября 2019 года. «Дачным» транспортом куряне могут воспользоваться по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.





Возмещение недополученных доходов транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям от сезонных перевозок пассажиров к садово-огородным участкам берёт на себя областной бюджет.





Распоряжение, подписанное врио губернатора Курской области, рекомендует органам местного самоуправления Курской области определить места отправления автобусов, организовать их уборку и содержание. А Московской железной дороге предложено организовать дополнительные остановки пригородных поездов на направлении Курск – Касторная у садово-огородных обществ – платформы 2-й, 13-й и 15-й км.





До начала дачного сезона дороги к садово-огородным участкам будут обследованы и приведены в нормативное состояние.