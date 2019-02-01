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    Сезон дачно-огородных перевозок начнётся 13 апреля

    Вчера, 18:38
    Сезон дачно-огородных перевозок начнётся 13 апреля
    Сезон дачно-огородных перевозок начнется 13 апреля и продлится до 13 октября 2019 года. «Дачным» транспортом куряне могут воспользоваться по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

    Возмещение недополученных доходов транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям от сезонных перевозок пассажиров к садово-огородным участкам берёт на себя областной бюджет.

    Распоряжение, подписанное врио губернатора Курской области, рекомендует органам местного самоуправления Курской области определить места отправления автобусов, организовать их уборку и содержание. А Московской железной дороге предложено организовать дополнительные остановки пригородных поездов на направлении Курск – Касторная у садово-огородных обществ – платформы 2-й, 13-й и 15-й км.

    До начала дачного сезона дороги к садово-огородным участкам будут обследованы и приведены в нормативное состояние.
     
     

     

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