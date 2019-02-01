Куряне смогут чаще проверять свою кредитную историю

Бюро кредитных историй теперь обязано выдавать заемщику кредитный отчет дважды в год бесплатно, а не один раз, как это было ранее.





Знание своей кредитной истории позволяет оценить шансы на получение кредита, помогает прояснить ситуацию, если вам отказывают банки и МФО, страховые компании завышают тарифы на полисы, а серьезные компании не берут на работу. Если вы потеряли паспорт, то с помощью кредитной истории сможете проверить, не оформили ли мошенники кредит на ваше имя.

«Кредитная история содержит не только информацию о кредитных обязательствах: где и когда человек получил средства взаймы, задерживал ли платежи, но и о том, выступал ли он созаемщиком и поручителем. Такая информация поступает из банков, кредитных кооперативов, микрофинансовых организаций. Кредитные истории хранятся в БКИ в течение 10 лет. Нововведение позволит гражданам при необходимости своевременно отслеживать изменения своей кредитной истории, а также правильность внесенных данных», - объяснил управляющий Отделением Курск ГУ Банка России по ЦФО Евгений Овсянников.

Ваша кредитная история может храниться в одном БКИ или сразу в нескольких. Чтобы узнать, в каких именно, нужно отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй. Проще всего это сделать онлайн через портал госуслуг в разделе «Налоги и финансы».

Бесплатно получить кредитную историю можно разными способами: например, дважды запросить отчет на электронную почту, либо один раз в электронном виде, а один раз ‒ на бумаге. При необходимости данные из БКИ можно будет получать и чаще двух раз в год, но уже за дополнительную плату.