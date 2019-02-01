поиск по сайту
 

    «Авангард» обыграл «Факел» в «чернозёмном дерби» на Кипре

    Сегодня, 09:29
    «Авангард» обыграл «Факел» в «чернозёмном дерби» на Кипре
    «Авангард» одержал первую победу в розыгрыше кубка Футбольной национальной лиги, который проходит в эти дни на Кипре. Во 2-м туре Кубка куряне со счётом 2:0 обыграли воронежский «Факел» .
    Обе команды проиграли свои первые матчи на турнире, и этот результат во многом определял их дальнейшую турнирную судьбу. Интересно, что в этом матче, как и в двух предыдущих, снова была показана красная карточка одному из игроков – на этот раз в меньшинстве оказались воронежцы при счёте 0:2. В составе победителей голом отметился Михаил Земсков на 8-й минуте и Максим Григорьев на 59-й.
    15 февраля «Авангард» сыграет заключительный матч группового этапа с московским «Спартаком-2». Эта игра может стать решающей в борьбе за 1-е место в группе «D». В случае победы курян над «красно-белыми» и «Левадии» над воронежцами сразу у трёх команд окажется по 6 очков и по победе друг над другом, и всё решит разница забитых и пропущенных мячей.
     
     
     
    ФОТО - ФНЛ

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама