«Авангард» обыграл «Факел» в «чернозёмном дерби» на Кипре

«Авангард» одержал первую победу в розыгрыше кубка Футбольной национальной лиги, который проходит в эти дни на Кипре. Во 2-м туре Кубка куряне со счётом 2:0 обыграли воронежский «Факел» .

Обе команды проиграли свои первые матчи на турнире, и этот результат во многом определял их дальнейшую турнирную судьбу. Интересно, что в этом матче, как и в двух предыдущих, снова была показана красная карточка одному из игроков – на этот раз в меньшинстве оказались воронежцы при счёте 0:2. В составе победителей голом отметился Михаил Земсков на 8-й минуте и Максим Григорьев на 59-й.

15 февраля «Авангард» сыграет заключительный матч группового этапа с московским «Спартаком-2». Эта игра может стать решающей в борьбе за 1-е место в группе «D». В случае победы курян над «красно-белыми» и «Левадии» над воронежцами сразу у трёх команд окажется по 6 очков и по победе друг над другом, и всё решит разница забитых и пропущенных мячей.