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    В Курской области прокуратура обнаружила казино

    Сегодня, 10:18
    В Курской области прокуратура обнаружила казино
    Несмотря на то, что игорный бизнес в России уже десять лет как запрещён, в Курской области нашлось казино. Игорное заведение стражи порядка обнаружили в Обояни.  Как установило следствие, четверо желающих подзаработать курян арендовали в Обояни часть нежилого помещения, где проводили азартные игры. В заведении были  игровые автоматы.
    В течение только одного месяца хозяева игорного дома  обогатились более чем на 1 млн. руб.  
    Прокурор Обоянского района направил в суд уголовное дело. Обоянцев обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (организация проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, совершённое группой лиц по предварительному сговору).
    Статья предусматривает до шести лет лишения свободы. 

     

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