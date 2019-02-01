В Курской области прокуратура обнаружила казино

Несмотря на то, что игорный бизнес в России уже десять лет как запрещён, в Курской области нашлось казино. Игорное заведение стражи порядка обнаружили в Обояни. Как установило следствие, четверо желающих подзаработать курян арендовали в Обояни часть нежилого помещения, где проводили азартные игры. В заведении были игровые автоматы.

В течение только одного месяца хозяева игорного дома обогатились более чем на 1 млн. руб.

Прокурор Обоянского района направил в суд уголовное дело. Обоянцев обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (организация проведения азартных игр с использованием игрового оборудования, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

Статья предусматривает до шести лет лишения свободы.