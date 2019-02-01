В курске юная автомобилистка, пытаясь избежать аварии, попала в аварию
Сегодня, 11:03
Во вторник, 12 февраля в Курске произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Как рассказал старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Александр Мальцев, примерно в 08.45 на 524 км автодороги М-2 «Крым» двадцатиленяя девушка за рулём автомобиля «Хёндай» двигалась со стороны Белгорода в направлении Москвы. Пытаясь избежать столкновения с попутным автомобилем, ехавшим впереди, молодая автомобилистка выехала на встречку и врезалась в «Газель», под управлением 41-летнего водителя. В результате аварии оба водителя получили ушибы, после оказания медицинской помощи их отпустили.