Курян приглашают на общественные слушания по благоустройству общественных территорий

12 февраля в Курске начались общественные обсуждения дизайн-проектов общественных территорий, реконструкцию которых планируется провести в этом году. Завершатся слушания 19 февраля. Как сообщили в мэрии, в этот день в 15.00 в комитете архитектуры и градостроительства Курска состоится итоговое собрание участников обсуждений (Курск, ул. Ленина, 69 (актовый зал)). Регистрация участников общественных обсуждений начнётся в 14.30.

Дизайн-проекты общественных территорий размещены на официальном сайте городской администрации в разделе «Формирование современной городской среды», а также представлены на экспозиции в курском комитете архитектуры и градостроительства. Ознакомиться с ними там можно с понедельника по четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу - с 14.00 до 16.30. Дополнительная информация - по телефону 58-76-39.

Предложения и замечания по проектам можно направить до 19 февраля включительно на электронный адрес комитета архитектуры и градостроительства Курска komarh46@mail.ru или озвучить их во время проведения общественных обсуждений.