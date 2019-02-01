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    Курян приглашают на общественные слушания по благоустройству общественных территорий

    Сегодня, 13:08
    Курян приглашают на общественные слушания по благоустройству общественных территорий
    12 февраля в Курске  начались общественные обсуждения дизайн-проектов общественных  территорий,  реконструкцию которых планируется провести в этом году. Завершатся слушания 19 февраля. Как сообщили в мэрии, в этот день в 15.00 в комитете архитектуры и градостроительства Курска состоится итоговое собрание участников обсуждений (Курск, ул. Ленина, 69 (актовый зал)). Регистрация участников общественных обсуждений начнётся в 14.30. 
    Дизайн-проекты общественных территорий размещены на официальном сайте городской администрации в разделе «Формирование современной городской среды», а также представлены на экспозиции в курском комитете архитектуры и градостроительства. Ознакомиться с ними там можно с понедельника по четверг с 14.00 до 17.00, в пятницу - с 14.00 до 16.30. Дополнительная информация - по телефону 58-76-39.
    Предложения и замечания по проектам можно направить до 19 февраля включительно на электронный адрес комитета архитектуры и градостроительства Курска komarh46@mail.ru или озвучить их во время проведения общественных обсуждений.

     

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