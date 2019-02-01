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    Курянина подозревают в убийстве африканца

    Сегодня, 13:37
    Курянина подозревают в убийстве африканца
    20-летнего жителя Курска подозревают в убийстве иностранца. Тело африканца обнаружили в гаражно-строительном кооперативе около одного из домов по улице Карла Маркса. Убитый оказался 28-летним гражданином Республики Чад. 
    По версии следствия, вечером 11 февраля в коридоре подъезда одного из домов по ул. Карла Маркса между проживавшими в этом доме курянином и африканцем на бытовой почве произошёл конфликт. Подозреваемый стал избивать иностранца сначала в подъезде, а затем и на улице около дома. От полученных тяжких телесных повреждений потерпевший скончался. Затем курянин оттащил тело убитого в гаражи около одного из соседних домов. 
    Как сообщили в СУ СК по Курской области, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

     

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