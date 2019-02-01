Курянина подозревают в убийстве африканца

20-летнего жителя Курска подозревают в убийстве иностранца. Тело африканца обнаружили в гаражно-строительном кооперативе около одного из домов по улице Карла Маркса. Убитый оказался 28-летним гражданином Республики Чад.

По версии следствия, вечером 11 февраля в коридоре подъезда одного из домов по ул. Карла Маркса между проживавшими в этом доме курянином и африканцем на бытовой почве произошёл конфликт. Подозреваемый стал избивать иностранца сначала в подъезде, а затем и на улице около дома. От полученных тяжких телесных повреждений потерпевший скончался. Затем курянин оттащил тело убитого в гаражи около одного из соседних домов.

Как сообщили в СУ СК по Курской области, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.