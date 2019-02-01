В Курске на деньги, оставшиеся от ремонта памаятника Ленину, поставят памятник ветерану

Мэр Курска сегодня заявил, что деньги, предназначенные на ремонт памятника Ленину, пойдут на другой памятник.

«Совсем недавно нашим почётным гражданином Щербаковым Анатолием Павловичем было внесено предложение по сооружению памятника ветерану, ветерану войны. И сегодня уже на архитектурном совете обсуждается модель этого памятника. Скорее всего, мы туда и направим эти средства», - сказал Николай Овчаров.

Возможно новый памятник появится на улице Карла Маркса – рядом с «народным музеем воинской славы». Вылепить образ для будущей скульптуры глава Курска предложил с ветерана Великой Отечественной Петра Алексеевича Михина.





Первоначально на ремонт памятника Ленину на Красной площади обсуждалась сумма в 10 миллионов рублей. Позднее врио губернатора Роман Старовойт заявил об уменьшении этой суммы в 10 раз, благодаря использованию специальной мастики для реконструкции постамента. Остальные средства глава региона предложил направить на другие важные объекты.