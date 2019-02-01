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    В Курском медуниверситете открыли ветеринарную клинику

    Сегодня, 15:19
    В Курском медуниверситете открыли ветеринарную клинику
    В Курском государственном медицинском университете открыли «Клинику ветеринарной медицины». 
    Открытие клиники посвятили Дню основания университета.
    Клиника оснащена современным оборудованием, позволяющим проводить необходимые анализы и диагностику.  Там есть операционная, аппарат УЗИ. В клинике будут работать квалифицированные специалисты.
    Первым пациентом стал кот Василий. Животному пришлось ампутировать лапу, сейчас работники клиники заботятся о нём. А ректор университета профессор В. А. Лазаренко на открытии ветклиники подарил коту галстук-бабочку. Сейчас Василию ищут дом. 

     

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