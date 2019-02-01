В Курском медуниверситете открыли ветеринарную клинику

В Курском государственном медицинском университете открыли «Клинику ветеринарной медицины».

Открытие клиники посвятили Дню основания университета.

Клиника оснащена современным оборудованием, позволяющим проводить необходимые анализы и диагностику. Там есть операционная, аппарат УЗИ. В клинике будут работать квалифицированные специалисты.

Первым пациентом стал кот Василий. Животному пришлось ампутировать лапу, сейчас работники клиники заботятся о нём. А ректор университета профессор В. А. Лазаренко на открытии ветклиники подарил коту галстук-бабочку. Сейчас Василию ищут дом.