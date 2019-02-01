15 февраля в Курске отметят 30-летие вывода советских войск из Афганистана

В ближайшую пятницу, 15 февраля Россия отметит 30-летие вывода советских войск из Афганистана.

В Курской области в этот день пройдёт множество памятных церемоний: торжественные собрания, вечера памяти, концерты, патриотические акции, спартакиады и турниры. Они пройдут во всех городах и районах области.

Церемония возложения венков и цветов в Курске к памятнику курянам, погибшим в Афганистане, состоится 15 февраля в 9.30 в Пролетарском сквере на ул. Дзержинского, он же парк Афганцев. В этот же день в 11.00 в Свиридовском центре на ул. Сонина, 4 состоится торжественное собрание, посвящённое памятной дате.