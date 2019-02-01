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    15 февраля в Курске отметят 30-летие вывода советских войск из Афганистана

    Сегодня, 15:28
    15 февраля в Курске отметят 30-летие вывода советских войск из Афганистана
    В ближайшую пятницу, 15 февраля Россия отметит 30-летие вывода советских войск из Афганистана. 
    В Курской области в этот день пройдёт множество памятных церемоний: торжественные собрания, вечера памяти, концерты, патриотические акции, спартакиады и турниры. Они пройдут во всех городах и районах области. 
    Церемония возложения венков и цветов в Курске к памятнику курянам, погибшим в Афганистане, состоится 15 февраля в 9.30 в Пролетарском сквере на ул. Дзержинского, он же парк Афганцев. В этот же день в 11.00 в Свиридовском центре на ул. Сонина, 4 состоится торжественное собрание, посвящённое памятной дате.

     

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