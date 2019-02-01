Непривитых от кори курян пригласят на вакцинацию

В начале года в Курской области зарегистрировано два лабораторно подтверждённых случая заболевания корью. Сейчас выявлено ещё три человека с подозрением на это заболевание, в том числе два случая в Курске. Ситуацию осложняет то, что заболевшие зарегистрированы в одном из религиозных сообществ, большинство членов которого отказываются от прививок и госпитализации.

В связи с этим региональное управление Роспотребнадзора предлагает главам муниципальных районов и городов ввести ограничительные мероприятия в виде временного отказа в приёме в образовательные и оздоровительные учреждения лиц, не имеющих прививок против кори, на период до 21 дня от даты изоляции последнего больного корью на территории региона.

Кроме этого, руководителям предприятий, организаций и учреждений рекомендуется принимать меры по организации иммунизации против кори сотрудников в возрасте до 35 лет, лиц из групп повышенного риска – в возрасте до 55 лет, - отмечают в областной администрации.

Как подчеркнул начальник управления комитета здравоохранения Курской области Евгений Гориводский, практически 99% курян привиты от кори. Сейчас в медицинских учреждениях составляется дополнительный план иммунизации для тех, кто не привит. Затем их пригласят на вакцинацию.