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    Ушёл из жизни ветеран Великой отечественной войны Валентин Барышев

    Сегодня, 17:08
    Ушёл из жизни ветеран Великой отечественной войны Валентин Барышев
    Сегодня, 13 февраля, ушёл из жизни наш замечательный земляк, участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Курска, кавалер ордена Александра Невского, полковник в отставке, основатель и председатель первой в стране секции курян-кавалеров ордена Святого князя-полководца Александра Невского Валентин Степанович Барышев.

    Валентин Степанович Барышев родился 7 ноября 1923 года в селе Конорево Солнцевского района. В сентябре 1941-го в неполные 18 лет выпускник Пристенской школы добровольцем ушел на фронт. Окончил военное пехотное училище в Томске. Три года сражался на передовой. Сначала в должности командира стрелкового взвода, потом – командира роты и батальона. Воевал в Калининской (ныне Тверской) области, участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии. Был трижды ранен. Награжден орденами Александра Невского и Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, многими медалями, в том числе «За отвагу».
    После войны Валентин Барышев долгие годы служил в Вооруженных силах, вел активную общественную работу. По его инициативе в 1998 году в Курске была создана единственная в России секция кавалеров ордена Александра Невского.

    Редакция радио «Курс» выражает соболезнования родным и близким Валентина Степановича. 

     

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