В Курске на проспекте Победы комунальщики устроили несанкционированную свалку снега

Активисты Общероссийского народного фронта озаботились незаконным складированием снега в одном из курских дворов.

С жалобой в ОНФ обратились жители домов на проспекте Победы. Общественники проверили двор многоэтажного дома №46 в рамках всероссийской акции «Снежный фронт». Выяснилось, что двор стал несанкционированным полигоном для складирования снега: на газоне горы чернеющего снега. По словам жителей, в их двор грузовики свозили снег с дорог и дворов соседних домов.

«У нас за домом устроили полигон для вывоза снега, – рассказала председатель совета дома Тамара Грищенко. – Территория, на которую свалили снег, принадлежит многоквартирному дому, согласования с жильцами о том, что сюда будут свозить снег, не было. К тому же эта территория является охранной зоной скважин водоканала. Мы понимаем, всё будет таять и попадать в питьевую воду, да и огромное количество мусора, песка останется лежать там, где должна расти трава».

«Действительно, несколько десятков машин производили свал снега с грязью и мусором, – рассказал член регионального штаба ОНФ в Курской области Артём Белоконь. – Снег уже начал таять, и эта вода будет уходить в овраг, заболачивая территорию. Мусор останется на газоне. По словам жильцов, сэкономить на вывозе снега решила местная управляющая компания, которая не отреагировала на жалобы собственников квартир и не стала вывозить снег».

Согласно законодателству, свал загрязнённого снега в черте населённых пунктов и водоохранной зоне запрещён.

Активисты ОНФ обратились в департамент экологической безопасности и природопользования и Государственную жилищную инспекцию Курской области, чтобы представители органов власти определили нарушителей и оценили законность их действий.

В Курске официально открыты два полигона для складирования снега – на улице Дубровинского и в переулке Льговский. Однако после проверки активистов ОНФ полигон в переулке Льговский был закрыт, потому что чиновники, разрешив там свал снега, не учли, что территория относится к подтопляемым. Теперь администрация Курска решила заменить закрытый полигон на новый, в районе посёлка Искра.



