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    В Курске водителя занесло на скользкой дороге

    Сегодня, 10:45
    В Курске водителя занесло на скользкой дороге
    В среду 13 февраля в центре Курска произошло ДТП, в котором пострадал человек. Как рассказал старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Александр Мальцев, в 23 часа 20 минут 36-летний водитель автомобиля БМВ М3, двигался со стороны ул. Кавказской в сторону пр. Победы по ул. К. Маркса. Напротив д. 71 «В» по ул. К. Маркса он не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2111, под управлением 56-летнего водителя. По словам водителя спорткара, его занесло на скользкой дороге. В результате аварии пострадал автомобилист на отечественной легковушке. Его госпитализировали в 4-ю больницу. У пострадавшего закрытая ЧМТ, вывих плеча и рваная рана головы. Машины также получили значительные технические повреждения. 
    В Госавтоинспекции призывают водителей строго выполнять ПДД. При выборе скорости учитывать состояние проезжей части и погодные условия, - подчеркнул Александр Мальцев.
     
     
     

     

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