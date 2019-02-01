В Курске водителя занесло на скользкой дороге

В среду 13 февраля в центре Курска произошло ДТП, в котором пострадал человек. Как рассказал старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Александр Мальцев, в 23 часа 20 минут 36-летний водитель автомобиля БМВ М3, двигался со стороны ул. Кавказской в сторону пр. Победы по ул. К. Маркса. Напротив д. 71 «В» по ул. К. Маркса он не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2111, под управлением 56-летнего водителя. По словам водителя спорткара, его занесло на скользкой дороге. В результате аварии пострадал автомобилист на отечественной легковушке. Его госпитализировали в 4-ю больницу. У пострадавшего закрытая ЧМТ, вывих плеча и рваная рана головы. Машины также получили значительные технические повреждения.

В Госавтоинспекции призывают водителей строго выполнять ПДД. При выборе скорости учитывать состояние проезжей части и погодные условия, - подчеркнул Александр Мальцев.