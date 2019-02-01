Курское «Динамо» обыграло испанскую «Авениду» в Евролиге

В среду, 13 февраля курское «Динамо» в рамках 13-го тура женской Евролиги принимало бывший клуб своего тренера Лукаса Мондело - испанскую «Авениду». В матче первого круга в Испании «бело-голубые» с трудом справилось с этим соперником — 58:56. В ответной игре курянки вновь одержали победу со счётом 69:51. Эта победа стала 12-й по счёту для «Динамо», которое досрочно вышло в плей-офф с 1-го места в группе «В». Лучшими в прошедшей игре стали Соня Петрович — 16 очков, Бреанна Стюарт — 14 и Наташа Говард, оформившая дабл-дабл — 13 + 14 подборов.

Завершит групповой турнир «Динамо» 20 февраля выездным поединком в Турции с клубом «Хатай». А до этого, 17 февраля команда Лукаса Мондело в подмосковный город Видное, где в рамках российской регулярки сыграет со «Спартой энд К».