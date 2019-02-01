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    ДТП В Курской области - один человек погиб, трое пострадали

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    ДТП В Курской области - один человек погиб, трое пострадали
    В Мантуровском районе Курской области 13 февраля произошла вария со смертельным исходом. По информации обюластного УМВД,  в среду  6 часов вечера на 30 км автодороги «Лукьяновка – Тим», недалеко от села Останинопроизошло столкновение  автомобилей «Ситроен С5», за рулём которого был 38-летний водитель и «Рено Логан» под управлением 39-летнего водителя.  «Ситроен», двигаясь в направлении п. Тим, выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с «Рено». В результате ДТП 41-летний пассажир автомобиля «Рено» погиб на месте. Водитель этого автомобиля и ещё две его пассажирки: 36 и 40 лет — госпитализированы в «Мантуровскую ЦРБ».
     
     

     

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