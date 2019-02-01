В Курской области в 2019 году отремонтируют 30 железнодорожных переездов

В 2019 году железнодорожники Орловско-Курского региона Московской железной дороги планируют отремонтировать 30 железнодорожных переездов, расположенных в Курской области. Работы пройдут в рамках разработанного МЖД и администрацией Курской области комплексного плана по обеспечению безопасности движения транспорта в местах пересечения автомобильной и железной дорог.

Программа предусматривает текущий ремонт переездов, включая асфальтировку 10-и метровой зоны проезжей части, за которую отвечают железнодорожники.

В прошлом году железнодорожники оснастили 3 переезда комплексами, которые фиксируют нарушения ПДД автомобилистами. Сейчас налаживают процесс передачи данных в ГИБДД в режиме онлайн.

В этом году такими системами оборудуют ещё 3 переезда с интенсивным автомобильным движением.



