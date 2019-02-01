В Курской области мошенники представляются сотрудниками пожарного надзора

В Курской области зарегистрированы случаи, когда мошенники представляются сотрудниками МЧС и пытаются продать гражданам различное противопожарное оборудование.





Так, 30 января в Курчатове домой к пожилой паре пришла молодая женщина, которая представилась инспектором пожарного надзора, якобы для проверки вентиляции. Она предложила пенсионерам купить пожарный дымовой извещатель за 8000 рублей. Получив отказ, женщина предложила сделать скидку. Пока хозяйка ходила за удостоверением пенсионера, посетительница предложила мужчине подписать договор. Ознакомиться с содержанием бумаги возможности у него не было (мужчина - инвалид по зрению). В итоге пенсионеры приобрели за 3900 рублей прибор, фактическая стоимость которого не больше 300 рублей.

В Главном управленим МЧС России по Курской области напоминают, что ведомство не осуществляет предпринимательскую деятельность. Сотрудники не имеют права взимать денежные средства с граждан.

Спасатели также напоминают, что действующие сотрудники МЧС при проведении любых проверок или профилактических мероприятий обязаны быть в форменной одежде и предъявлять служебное удостоверение.

Если к вам пришли незнакомые люди, надо просить документы, подтверждающие полномочия. Если гости не могут предоставить такие документы – звоните в полицию.