В Курской области социальную пенсию получают 14 детей, родители которых неизвестны

Год назад в России появился новый вид социальной пенсии для «подкидышей» - детей, государственная регистрация которых произведена на основании заявления о рождении найденного (подкинутого) ребёнка. Такие заявления подают органы внутренних дел, органы опеки и попечительства либо медицинская, воспитательная или организация социального обслуживания. Также заявление в роддоме может оставить мать, у которой нет документа, удостоверяющего её личность.

Таким образом, после вступления в силу Федерального закона №162-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» дети, родители которых неизвестны, являются получателями социальной пенсии в том же размере что и дети, которые потеряли обоих родителей или единственного кормильца. В Курской области таких детишек 14.

Приём заявлений на установление нового вида пенсий территориальные органы ПФР начали с января 2018 года.

Размер выплаты фиксированный, и составляет 10 360 рублей 52 копейки. Перечисляется социальная пенсия на счёт, открытый на имя ребёнка или на имя опекуна.

Социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, выплачивается им до 18 лет, а также старше этого возраста в случае, если они обучаются по очной форме, но не дольше чем до достижения 23 лет. В случае усыновления такого ребёнка выплата пенсии прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором его усыновили.

Для назначения социальной пенсии опекунам (попечителям) либо официальным представителям ребёнка необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства. Записаться на приём можно через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР, мобильное приложение и на Едином портале госуслуг .