В Курской области похитили 2,5 млн. руб., выделенных на строительство автодорог

В областной прокуратуре подвели итоги работы по надзору за исполнением законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Так, по требованию прокуроров органы местного самоуправления провели ремонт дорожного полотна, установили дорожные знаки и нанесли разметку. После вмешательства прокуратуры с целью обеспечения надлежащего технического состояния автомобильных дорог органы местного самоуправления оформили право собственности на 46% от общего числа дорог местного значения и на 91 % дорог регионального и межмуниципального значения, этот процесс продолжается.

На основании постановлений прокурора Фатежского района и Льговского межрайонного прокурора возбуждены уголовные дела в связи с хищением бюджетных средств, выделенных на строительство автомобильных дорог на общую сумму 2 млн. 515 тыс. руб.

70 водителей, имеющие медицинские противопоказания лишены прав на управление транспортными средствами. Также стражам порядка в сети Интернет попались 64 объявления о продаже водительских удостоверений без прохождения обучения. Их признали запрещёнными к распространению.

Надзорное ведомство также насчитало более 500 незаконных постановлений ГИБДД по делам об административных правонарушениях. Госавтоинспекция неправильно установила обстоятельства правонарушения и квалифицировала действия нарушителей.

Всего в минувшем году органами прокуратуры области выявлено 1 905 нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, внесено 208 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 145 должностных лиц. Принесено 532 протеста. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечены 14 лиц, в суды направлено 233 исковых заявления. На основании материалов прокурорской проверки возбуждено 6 уголовных дел. О недопустимости нарушения законов предостережено 16 должностных лиц.